Центральне розвідувальне управління США шукає для співпраці російських військових офіцерів, розвідників, дипломатів, науковців та тих, хто знає таких людей. Американська розвідка пропонує їм надати США інформацію про економіку та вище керівництво Росії, зв'язавшись з ЦРУ через даркнет.

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ЦРУ опублікувало короткий відеоролик у соцмережах, головну роль в якому виконує вигаданий росіянин, що прийняв "складне, але правильне рішення" – піти на співпрацю з американською розвідкою через анонімну інформаційну систему Tor.

"ЦРУ хоче знати правду про Росію, і ми шукаємо надійних людей, які знають і можуть розповісти нам цю правду. Ваша інформація може бути ціннішою, ніж Ви думаєте", – йдеться в описі під відео.

Ролик вибудовується навколо рефлексії "росіянина", який вірить в те, що правда має цінність, проте не в його країні.

"Я ніколи не вмів брехати. Це я всім казав, що спотворювати правду у звітах – безсовісно. Але по службі просувалися саме ті, хто це робив. А я животію зі своїми принципами", – розмірковує чоловік.

Він хоче розповісти правду про те, що відбувається в Росії й отримати винагороду за свою чесність, тому виходить на контакт з ЦРУ.

"Я – людина, яка нарешті живе та якій небайдужа доля моєї Батьківщини", – резюмує він.

В описі під роликом є посилання на Tor та сайт ЦРУ.

У пресі іноді спливають дані про таємні зустрічі глави ЦРУ Вільяма Бернса з високопосадовцями Кремля. Зокрема, з головою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним та головою МЗС Сергієм Лавровим.

У липні 2023 року Бернс заявив, що невдоволення росіян війною проти України – це можливість для вербування шпигунів, "яка випадає раз на покоління".

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