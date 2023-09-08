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"Вокруг вас не хотят слышать правду. Мы – хотим". ЦРУ вербует россиян на службу – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 06:35
Видео: ЦРУ
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Центральное разведывательное управление США ищет для сотрудничества российских военных офицеров, разведчиков, дипломатов, ученых и тех, кто знает таких людей. Американская разведка предлагает им предоставить США информацию об экономике и высшем руководстве России, связавшись с ЦРУ через даркнет.

ЦРУ опубликовало короткий видеоролик в соцсетях, главную роль в котором играет вымышленный россиянин. Он принял "сложное, но правильное решение" – пойти на сотрудничество с американской разведкой через анонимную информационную систему Tor.

"ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду. Ваша информация может быть ценнее, чем Вы думаете", – говорится в описании под видео.

Ролик выстраивается вокруг рефлексии "россиянина", который верит в то, что правда имеет ценность, но не в его стране.

"Я никогда не умел лгать. Это я всем говорил, что искажать правду в отчетах – бессовестно. Но по службе продвигались именно те, кто это делал. А я влачу жалкое существование со своими принципами", – рассуждает мужчина.

Он хочет рассказать правду о том, что происходит в России и получить вознаграждение за свою честность, поэтому выходит на контакт с ЦРУ.

"Я – человек, который наконец-то живет и которому небезразлична судьба моей Родины", – резюмирует он.

В описании под роликом есть ссылка на Tor и сайт ЦРУ.

Читайте также: Глава ЦРУ Бернс ведет тайные переговоры с РФ. Буданов: Нормально, решает сложные вопросы

Милана Головань
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