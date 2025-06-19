Зореліт Starship компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX вибухнув на випробувальному стенді. Момент детонації потрапив у прямий ефір профільного медіа NSF.

На записі з випробувального космодрому у Starbase, штат Техас, видно, як в один момент у верхній частині корабля стається потужний вибух, що повністю засліплює камеру.

Згодом видно стовп полум'я та чути вибухи, за цим слідує "гриб" із диму. Надалі зафіксовано пожежу та густий дим, подекуди видно спалахи та чути подальші детонації.

На вибух ведучі лаконічно реагують "Воу!". Згодом один із них каже, що його "трусить", і що інцидент – "найбожевільніша річ", яку він коли-небудь бачив.

Тим часом у SpaceX повідомили, що корабель, який готувався до 10 льотного випробування, зіткнувся із "серйозною несправністю".

Компанія зазначила, що під час випробування навколо майданчика була встановлена зона безпеки, жоден працівник не постраждав.

Попередній, дев'ятий, тестовий запуск у травні також завершився вибухом Starship, але тоді аварія трапилася вже під час польоту.

У березні Starship вибухнув під час восьмого випробувального польоту.

Конфлікт між Трампом та Маском змусив NASA та Пентагон замислитися над тим, щоб зменшити свою залежність від SpaceX, яка наразі виконує ключові завдання для американської оборони та космічної програми, повідомляла газета The Washington Post.