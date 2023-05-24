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Повітряна битва FPV-дрона ЗСУ з ворожим "мавіком" очима українського дрона – відео видео

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 16:27
Відео: Escadrone
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Український дрон-камікадзе волонтерської групи Escadrone пішов на таран російського безпілотника Mavic. Результати повітряного зіткнення опублікували у Telegram.

У ролику показано, як ворожий БпЛА просувається у напрямку "очей ЗСУ".

Коли російський "мавік" достатньо наблизився до українського дрона, FPV-оператор спрямовує "Пегас" (назва українського дрона-камікадзе від Escadrone. – Ред.) до ворожої повітряної цілі.

Далі запис обривається, що сигналізує про успішну роботу українського безпілотника.

  • 23 травня 2023 року FPV-дрон ЗСУ влетів у лобове скло вантажівки росіян.
  • 24 травня український дрон-камікадзе влаштував лобову атаку російській БМП. Дивіться відео.

Дивіться також: "Втрати в Бахмуті величезні". Сирський показав допит полоненого кримінальника з Вагнера – відео

Мілана Головань
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війнабезпілотникдрон
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