Український дрон-камікадзе волонтерської групи Escadrone пішов на таран російського безпілотника Mavic. Результати повітряного зіткнення опублікували у Telegram.

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У ролику показано, як ворожий БпЛА просувається у напрямку "очей ЗСУ".

Коли російський "мавік" достатньо наблизився до українського дрона, FPV-оператор спрямовує "Пегас" (назва українського дрона-камікадзе від Escadrone. – Ред.) до ворожої повітряної цілі.

Далі запис обривається, що сигналізує про успішну роботу українського безпілотника.

23 травня 2023 року FPV-дрон ЗСУ влетів у лобове скло вантажівки росіян.

24 травня український дрон-камікадзе влаштував лобову атаку російській БМП. Дивіться відео.

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