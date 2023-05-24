Украинский дрон-камикадзе волонтерской группы Escadrone отправился на таран российского беспилотника Mavic. Результаты воздушного столкновения опубликовали в Telegram.

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В ролике показано, как вражеский БпЛА продвигается по направлению "глаз ВСУ".

Когда российский "мавик" достаточно приблизился к украинскому дрону, FPV-оператор направляет "Пегас" (название украинского дрона-камикадзе от Escadrone. – Ред.) к вражеской воздушной цели.

Дальше запись обрывается, что сигнализирует об успешной работе украинского беспилотника.

23 мая 2023 года FPV-дрон ВСУ влетел в лобовое стекло грузовика россиян.

24 мая украинский дрон-камикадзе устроил лобовую атаку российской БМП. Смотрите видео.

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