UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воздушная битва FPV-дрона ВСУ с вражеским "мавиком" глазами украинского дрона — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 16:27
Видео: Escadrone
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Мавик взорвал российскую МТ-ЛБ, но не успел уйти от огненного шара – видео детонации
Мавик взорвал российскую МТ-ЛБ, но не успел уйти от огненного шара – видео детонации

Украинский дрон-камикадзе волонтерской группы Escadrone отправился на таран российского беспилотника Mavic. Результаты воздушного столкновения опубликовали в Telegram.

В ролике показано, как вражеский БпЛА продвигается по направлению "глаз ВСУ".

Когда российский "мавик" достаточно приблизился к украинскому дрону, FPV-оператор направляет "Пегас" (название украинского дрона-камикадзе от Escadrone. – Ред.) к вражеской воздушной цели.

Дальше запись обрывается, что сигнализирует об успешной работе украинского беспилотника.

  • 23 мая 2023 года FPV-дрон ВСУ влетел в лобовое стекло грузовика россиян.
  • 24 мая украинский дрон-камикадзе устроил лобовую атаку российской БМП. Смотрите видео.

Смотрите также: "Потери в Бахмуте огромны". Сырский показал допрос пленного уголовника из Вагнера

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадронбеспилотник
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 