Украинский дрон-камикадзе волонтерской группы Escadrone отправился на таран российского беспилотника Mavic. Результаты воздушного столкновения опубликовали в Telegram.
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В ролике показано, как вражеский БпЛА продвигается по направлению "глаз ВСУ".
Когда российский "мавик" достаточно приблизился к украинскому дрону, FPV-оператор направляет "Пегас" (название украинского дрона-камикадзе от Escadrone. – Ред.) к вражеской воздушной цели.
Дальше запись обрывается, что сигнализирует об успешной работе украинского беспилотника.
- 23 мая 2023 года FPV-дрон ВСУ влетел в лобовое стекло грузовика россиян.
- 24 мая украинский дрон-камикадзе устроил лобовую атаку российской БМП. Смотрите видео.
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