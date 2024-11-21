"Взвод росіян не здав такмед". Сили оборони вдарили по полігону в Запорізькій області – відео
Сили оборони завдали удару по скупченню росіян на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відповідне відео.
За даними розвідки, взвод окупантів зібрався на полігоні, щоб відпрацювати навички тактичної медицини й евакуації.
Скупчення ворожого особового складу виявили бійці ГУР. Засобами оперативного угрупування військ "Таврія" завдали по полігону ракетного удару.
"Екзамен загарбники не здали – взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими, яких ніхто не поспішав рятувати", – зазначили у воєнній розвідці.
- 28 жовтня стало відомо, що в тимчасово окупованому Бердянську ГУР і рух опору знищили залізничний міст, який росіяни використовували для перевезення військових вантажів.
- 10 листопада ГУР повідомило, що Сили оборони вдарили ракетою по псковських десантниках у Запорізькій області.