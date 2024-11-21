Сили оборони завдали удару по скупченню росіян на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відповідне відео.

За даними розвідки, взвод окупантів зібрався на полігоні, щоб відпрацювати навички тактичної медицини й евакуації.

Скупчення ворожого особового складу виявили бійці ГУР. Засобами оперативного угрупування військ "Таврія" завдали по полігону ракетного удару.

"Екзамен загарбники не здали – взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими, яких ніхто не поспішав рятувати", – зазначили у воєнній розвідці.