Силы обороны нанесли удар по скоплению россиян на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и опубликовала соответствующее видео.

По данным разведки, взвод оккупантов собрался на полигоне, чтобы отработать навыки тактической медицины и эвакуации.

Скопление вражеского личного состава обнаружили бойцы ГУР. Средствами оперативной группировки войск "Таврия" нанесли по полигону ракетный удар.

"Экзамен захватчики не сдали – взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых никто не спешил спасать", — отметили в военной разведке.