"Взвод россиян не сдал такмед". ВСУ ударили по полигону в Запорожской области – видео
Силы обороны нанесли удар по скоплению россиян на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и опубликовала соответствующее видео.
По данным разведки, взвод оккупантов собрался на полигоне, чтобы отработать навыки тактической медицины и эвакуации.
Скопление вражеского личного состава обнаружили бойцы ГУР. Средствами оперативной группировки войск "Таврия" нанесли по полигону ракетный удар.
"Экзамен захватчики не сдали – взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых никто не спешил спасать", — отметили в военной разведке.
- 28 октября стало известно, что во временно оккупированном Бердянске ГУР и движение сопротивления уничтожили железнодорожный мост, который россияне использовали для перевозки военных грузов.
- 10 ноября ГУР сообщило, что Силы обороны ударили ракетой по псковским десантникам в Запорожской области.