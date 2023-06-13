Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця удару російської ракети по житловому будинку у Кривому Розі та нагадав, що терористи дадуть відповідь за кожен скоєний ними злочин.

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"Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", – написав президент.

Російські окупанти вдарили високоточними ракетами по житловому п'ятиповерховому будинку у Кривому Розі 13 червня близько 3:17 ранку. Загинуло троє людей, ще 25 людей поранено, з них 19 – у лікарні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, 10 з яких знищила ППО. Також РФ атакувала чотирма дронами-камікадзе Shahed, з яких вдалося збити один.

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