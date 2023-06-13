Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с места удара российской ракеты по жилому дому в Кривом Роге и напомнил, что террористы ответят за каждое совершенное ими преступление.

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"Новые ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую ракету они будут отвечать", – написал президент.

Российские оккупанты ударили высокоточными ракетами по жилому пятиэтажному дому в Кривом Роге 13 июня около 03:17 утра. Погибли три человека, еще 25 человек ранены, из них 19 – в больнице.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты применили 14 крылатых ракет Х-101/555, 10 из которых уничтожила ПВО. Также РФ атаковала четырьмя дронами-камикадзе Shahed, из которых удалось сбить один.

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