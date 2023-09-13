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Зеленський обіцяє "значний" бюджет на українську зброю і на дрони наступного року видео

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13.09.2023, 22:28
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський пообіцяв виділення "значних" бюджетних коштів на оборону наступного року та зокрема на дрони. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто 1,6 трлн грн. Щонайменше!" – заявив президент.

Він зазначив, що наступного року будуть додані "значні" бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні.

"І на дрони. Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 млрд грн цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати", – сказав Зеленський.

  • Дивіться відео одеського мітингу проти використання коштів бюджету міста на ремонт будівлі суду та театру і за спрямування їх на ЗСУ. 

Читайте також: Резнікова запитали, чому народ все ще збирає на дрони. Відповідь: День війни коштує $100 млн

Оксана Житнюк
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