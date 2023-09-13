Президент Владимир Зеленский пообещал выделение "значительных" бюджетных средств на оборону в следующем году и в частности на дроны. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Оборона и безопасность – это первый приоритет, и финансирование обороны и безопасности будет минимум на уровне этого года, то есть 1,6 трлн грн. Минимум!" – заявил президент.

Он отметил, что в следующем году будут добавлены "значительные" бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс – производство оружия в Украине.

"И на дроны. Причем и на покупку того, что необходимо за рубежом, и на украинское производство. Плюс почти 100 млрд грн целенаправленно – на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Я буду все это поддерживать", – сказал Зеленский.

Смотрите видео одесского митинга против использования средств бюджета города на ремонт здания суда и театра и за использование их на ВСУ.

Читайте также: Резникова спросили, почему народ все еще собирает на дроны. Ответ: День войны стоит $100 млн

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.