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Зеленский обещает "значительный" бюджет на украинское оружие и на дроны в следующем году видео

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13.09.2023, 22:28
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский пообещал выделение "значительных" бюджетных средств на оборону в следующем году и в частности на дроны. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Оборона и безопасность – это первый приоритет, и финансирование обороны и безопасности будет минимум на уровне этого года, то есть 1,6 трлн грн. Минимум!" – заявил президент.

Он отметил, что в следующем году будут добавлены "значительные" бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс – производство оружия в Украине.

"И на дроны. Причем и на покупку того, что необходимо за рубежом, и на украинское производство. Плюс почти 100 млрд грн целенаправленно – на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Я буду все это поддерживать", – сказал Зеленский.

  • Смотрите видео одесского митинга против использования средств бюджета города на ремонт здания суда и театра и за использование их на ВСУ.

Читайте также: Резникова спросили, почему народ все еще собирает на дроны. Ответ: День войны стоит $100 млн

Оксана Житнюк
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