Резникова спросили, почему народ все еще собирает на дроны. Ответ: День войны — $100 млн
Министр обороны Алексей Резников заявил, что один день войны обходится Украине в $100 млн. Об этом он сообщил в интервью Укринформу, отвечая на вопрос, почему его ведомство якобы "закупает мало дронов", а граждане до сих пор собирают деньги на их приобретение.
По его словам, поставки от волонтеров с начала полномасштабного вторжения по сегодняшний день — это 3% от нужд Сил обороны.
Он отметил, что день большой войны обходится в $100 млн и эта сумма несоотносима с бюджетами крупных волонтерских фондов.
"Читаешь посты некоторых активных экспертов, а у них слово "маржа" звучит как преступление, предприниматель — это "барыга", заключенный контракт на поставку чего-то для государства — это "точно коррупционная сделка". Других ярлыков они не вешают. И предприниматели обижаются", — резюмировал он.
- В Минобороны сообщали, что ведомство взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. Из соображений безопасности неизвестно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются.
- 26 июля вице-премьер Федоров сообщил, что на фронт отправляются 1700 беспилотников, приобретенных в рамках государственной программы "Армия дронов".
- 31 июля заместитель министра обороны Маляр сообщила, что Министерство обороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения. Впоследствии она уточнила, что дроны гражданского назначения в армию передают волонтеры и поставляют другие государственные гражданские ведомства.
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