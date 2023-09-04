Резникова спросили, почему народ все еще собирает на дроны. Ответ: День войны — $100 млн

Министр обороны Алексей Резников заявил, что один день войны обходится Украине в $100 млн. Об этом он сообщил в интервью Укринформу, отвечая на вопрос, почему его ведомство якобы "закупает мало дронов", а граждане до сих пор собирают деньги на их приобретение.

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По его словам, поставки от волонтеров с начала полномасштабного вторжения по сегодняшний день — это 3% от нужд Сил обороны.

Он отметил, что день большой войны обходится в $100 млн и эта сумма несоотносима с бюджетами крупных волонтерских фондов.

"Несправедливо предъявлять претензии государству, что все делают волонтеры. Это не так. На самом деле это делают граждане Украины — работающие, потому что они платят налоги и эти налоги уходят в бюджет, а из этого бюджета идут в том числе и на армию. Армия сегодня — крупнейший потребитель средств", — сказал Резников. Глава ведомства заявил, что деньги нужны и на содержание страны в целом — инфраструктуры, восстановление, социальные выплаты.

"Читаешь посты некоторых активных экспертов, а у них слово "маржа" звучит как преступление, предприниматель — это "барыга", заключенный контракт на поставку чего-то для государства — это "точно коррупционная сделка". Других ярлыков они не вешают. И предприниматели обижаются", — резюмировал он.

В Минобороны сообщали, что ведомство взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. Из соображений безопасности неизвестно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются.

26 июля вице-премьер Федоров сообщил, что на фронт отправляются 1700 беспилотников, приобретенных в рамках государственной программы "Армия дронов".

31 июля заместитель министра обороны Маляр сообщила, что Министерство обороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения. Впоследствии она уточнила, что дроны гражданского назначения в армию передают волонтеры и поставляют другие государственные гражданские ведомства.

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