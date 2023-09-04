Резнікова запитали, чому народ все ще збирає на дрони. Відповідь: День війни коштує $100 млн
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що один день війни коштує Україні $100 млн. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу, відповідаючи на запитання, чому його відомство нібито "закуповує мало дронів", а громадяни досі збирають гроші на їхнє придбання.
За його словами, постачання від волонтерів з початку повномасштабного вторгнення до сьогодні — це 3% від потреб Сил оборони.
Він зазначив, що день великої війни коштує $100 млн і ця сума не відповідає бюджетам великих волонтерських фондів.
"Несправедливо пред'являти претензії державі, що все роблять волонтери. Це не так. Насправді це роблять громадяни України — працюючі, бо вони сплачують податки і ці податки йдуть до бюджету, а з цього бюджету йдуть, зокрема, і на армію. Армія сьогодні — найбільший споживач коштів", — сказав Резніков.
Глава відомства заявив, що гроші потрібні і на утримання країни загалом — інфраструктуру, відновлення, соціальні виплати.
"Читаєш пости деяких активних експертів, а у них слово "маржа" звучить як злочин, підприємець — це "барига", укладений контракт на постачання чогось для держави — це "точно корупційна угода". Інших ярликів вони не вішають. І підприємці ображаються", — резюмував він.
- У Міноборони повідомляли, що відомство взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було постачено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Через міркування безпеки невідомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються.
- 26 липня Федоров повідомив, що на фронт вирушають 1700 безпілотників, придбаних у межах державної програми "Армія дронів".
- 31 липня заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що Міністерство оборони повністю виконало замовлення Генерального штабу щодо дронів військового призначення. Згодом вона уточнила, що дрони цивільного призначення у війська передають волонтери та постачають інші державні цивільні відомства.
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