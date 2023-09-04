Резнікова запитали, чому народ все ще збирає на дрони. Відповідь: День війни коштує $100 млн

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що один день війни коштує Україні $100 млн. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу, відповідаючи на запитання, чому його відомство нібито "закуповує мало дронів", а громадяни досі збирають гроші на їхнє придбання.

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За його словами, постачання від волонтерів з початку повномасштабного вторгнення до сьогодні — це 3% від потреб Сил оборони.

Він зазначив, що день великої війни коштує $100 млн і ця сума не відповідає бюджетам великих волонтерських фондів.

"Несправедливо пред'являти претензії державі, що все роблять волонтери. Це не так. Насправді це роблять громадяни України — працюючі, бо вони сплачують податки і ці податки йдуть до бюджету, а з цього бюджету йдуть, зокрема, і на армію. Армія сьогодні — найбільший споживач коштів", — сказав Резніков.

Глава відомства заявив, що гроші потрібні і на утримання країни загалом — інфраструктуру, відновлення, соціальні виплати.

"Читаєш пости деяких активних експертів, а у них слово "маржа" звучить як злочин, підприємець — це "барига", укладений контракт на постачання чогось для держави — це "точно корупційна угода". Інших ярликів вони не вішають. І підприємці ображаються", — резюмував він.

У Міноборони повідомляли, що відомство взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було постачено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Через міркування безпеки невідомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються.

26 липня Федоров повідомив, що на фронт вирушають 1700 безпілотників, придбаних у межах державної програми "Армія дронів".

31 липня заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що Міністерство оборони повністю виконало замовлення Генерального штабу щодо дронів військового призначення. Згодом вона уточнила, що дрони цивільного призначення у війська передають волонтери та постачають інші державні цивільні відомства.

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