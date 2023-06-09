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Зеленський провів Ставку: Основна увага на напрямках, де Росія може зазнати поразок видео

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09.06.2023, 20:19
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основна увага приділялась напрямкам фронту, на яких росіяни можуть зазнавати поразок. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

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"Ситуація на передовій – цьому основна увага <…> Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО", – сказав Зеленський.

Він також звернувся до українських воїнів, "всіх, хто цими днями в особливо важких боях".

"Бачимо ваш героїзм. Ми вдячні вам за кожну хвилину вашого життя – життя, яке дійсно є життям України. Бо настільки Україна вільна – наскільки ви, наші воїни, сильні. Настільки Україна захищена – наскільки ви, наші воїни, результативні", – додав президент.

  • Попереднє засідання Ставки відбулось 6 червня. Тоді детально розібрали ситуацію на фронті та готовність українських сил до подальших дій: "Готовність – максимальна".

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Оксана Житнюк
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