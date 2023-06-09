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Зеленский провел Ставку: Основное внимание направлениям, где РФ может потерпеть поражения видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 20:19
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основное внимание уделялось направлениям фронта, на которых россияне могут потерпеть поражения. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

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"Ситуация на передовой – этому основное внимание <…> Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны, и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонные действия, активные действия, наши достижения на передовой. Обсудили подробно поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО", – сказал Зеленский.

Он также обратился к украинским воинам, "всем, кто в эти дни в особо тяжелых боях".

"Видим ваш героизм. Мы благодарны вам за каждую минуту вашей жизни – жизни, которая действительно является жизнью Украины. Потому что настолько Украина свободна – насколько вы, наши воины, сильны. Настолько Украина защищена – насколько вы, наши воины, результативны", – добавил президент.

  • Предыдущее заседание Ставки прошло 6 июня. Тогда подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность украинских сил к дальнейшим действиям: "Готовность – максимальная".

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойнаставка
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