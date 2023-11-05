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Зеленський нецензурно вилаявся на Путіна в інтерв'ю NBC – відео видео

Этот материал также доступен на русском
05.11.2023, 22:11
Відео: NBC
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Президент Володимир Зеленський нецензурно вилаявся на адресу російського диктатора Володимира Путіна в інтерв'ю американському каналу NBC.

Він наголосив, що ціна цієї війни велика, тому що Україна втрачає "кращих із нас, найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок і дітей".

"Але ми не готові віддати свою свободу цьому ****ному (f***ing) терористу Путіну. Ось чому ми воюємо", – заявив Зеленський.

  • Він також відреагував на слова Трампа, який у березні 2023-го заявив, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити війну РФ проти України "за 24 години". Зеленський сказав, що йому вистачить 24 хвилин, щоб пояснити Трампу, що зробити це не так просто, як йому здається.
  • Також Зеленський знову заявив, що він не вважає нинішню ситуацію на фронті "тупиковою".
Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійнаволодимир путін
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