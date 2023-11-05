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Зеленский нецензурно выругался на Путина в интервью NBC – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 22:11
Видео: NBC
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Президент Владимир Зеленский нецензурно выругался в адрес российского диктатора Владимира Путина в интервью американскому каналу NBC.

Он подчеркнул, что цена этой войны большая, потому что Украина теряет "лучших из нас, лучших героев, лучших мужчин, женщин и детей".

"Но мы не готовы отдать свою свободу этому ***ному (f***ing) террористу Путину. Вот почему мы воюем", – заявил Зеленский.

  • Он также отреагировал на слова Трампа, который в марте 2023-го заявил, что в случае победы на выборах он якобы сможет остановить войну РФ против Украины "за 24 часа". Зеленский сказал, что ему хватит 24 минут, чтобы объяснить Трампу, что сделать это не так просто, как ему кажется.
  • Также Зеленский снова заявил, что он не считает нынешнюю ситуацию на фронте "тупиковой".
Оксана Житнюк
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