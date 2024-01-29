Президент Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє відеозвернення, в якому розповів про нараду з прем'єром Денисом Шмигалем щодо роботи з європейськими союзниками, а також підбив підсумки візиту до України угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто. Про "звільнення" головкома Валерія Залужного він нічого не сказав.

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"Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці – із Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією. Домовленості, які вже є. Домовленості, яких маємо досягнути. Дуже змістовно", – заявив Зеленський.

Також було проведено селектор, де президент заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті, розвідки — щодо поточних питань.

"Окреме питання щодо дронів. Питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з найголовніших завдань року — випереджати ворога у якості роботи з дронами", – додав глава держави.

Ввечері анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також декілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського, мовляв, він офіційно прокоментує чутки.

Під час звернення глава держави не торкнувся цієї теми, а його речник Сергій Никифоров заперечив.

Крім того, у мережі поширилась інформація про нібито звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. Згодом пресслужба оборонного відомства опублікувала допис: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: ні, це не правда".

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