Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение, в котором рассказал о совещании с премьером Денисом Шмыгалем о работе с европейскими союзниками, а также подвел итоги визита в Украину венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто. Об "увольнении" главкома Валерия Залужного он ничего не сказал.

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"Проговорили запланированные детали межправительственного сотрудничества – с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией. Уже существующие договоренности. Договоренности, которых должны достигнуть. Очень содержательно", – заявил Зеленский.

Также был проведен селектор, где президент заслушал доклады военных по ситуации на фронте, разведки — по текущим вопросам.

"Отдельный вопрос относительно дронов. Вопросы производства, вопросы поставки, обеспеченности подразделений. Понятно, что это одна из главных задач года – опережать врага в качестве работы с дронами", – добавил глава государства.

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