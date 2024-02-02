ЗСУ обстрілювали острів Зміїний з РСЗВ "Ураган" на баржі в морі: з'явилося відео пусків
Навесні 2022 року Сили оборони обстрілювали острів Зміїний із реактивної системи залпового вогню "Ураган", яку вивели в море на баржі. Про це Думській розповів майор Іван Іжицький, який тоді був командиром реактивно-артилерійської батареї 35 бригади морської піхоти.
За його словами, 4 травня 2022 року "Ураган" був завантажений на баржу, щоб "промацати" Зміїний.
"Можна сказати, ми відкрили сезон. Хоч і прив'язалися до коси, але навестися все одно виявилося непросто – не сильно, але хитає. Задумка була в тому, щоб перевірити, чи сенс із такого стріляти. Тому що острів маленький, влучити по ньому складно, як у п'ять копійок. У результаті з 16 снарядів 11 прилетіли по острову. Зрозуміли, сенс є", — сказав офіцер.
На опублікованому відео можна побачити момент пусків з "Урагану" по острову.
- У ніч з 29 на 30 червня 2022 року українські військові завдали масованого удару по Зміїному. Окупанти залишили острів, але заявили, що зробили це "як жест доброї волі".
- 7 липня ЗСУ встановили прапор України на звільненому від росіян острові.
- Головком ЗСУ Залужний стверджував, що важливу роль у звільненні острова відіграла українська самохідна гаубиця "Богдана". Західні ЗМІ писали, що ЗСУ нібито "поставили на баржі САУ Caesar", щоб бити росіян на Зміїному.
- 28 грудня 2023 року представник Головного управління розвідки Міноборони Юсов заявив, що після спецоперацій українських Сил оборони та розвідки для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму не залишилося безпечних місць.
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