Навесні 2022 року Сили оборони обстрілювали острів Зміїний із реактивної системи залпового вогню "Ураган", яку вивели в море на баржі. Про це Думській розповів майор Іван Іжицький, який тоді був командиром реактивно-артилерійської батареї 35 бригади морської піхоти.

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За його словами, 4 травня 2022 року "Ураган" був завантажений на баржу, щоб "промацати" Зміїний.

"Можна сказати, ми відкрили сезон. Хоч і прив'язалися до коси, але навестися все одно виявилося непросто – не сильно, але хитає. Задумка була в тому, щоб перевірити, чи сенс із такого стріляти. Тому що острів маленький, влучити по ньому складно, як у п'ять копійок. У результаті з 16 снарядів 11 прилетіли по острову. Зрозуміли, сенс є", — сказав офіцер.

На опублікованому відео можна побачити момент пусків з "Урагану" по острову.

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