Весной 2022 года Силы обороны обстреливали остров Змеиный из реактивной системы залпового огня "Ураган", которую вывели в море на барже. Об этом Думской рассказал майор Иван Ижицкий, который тогда был командиром реактивно-артиллерийской батареи 35 бригады морской пехоты.

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По его словам, 4 мая 2022 года "Ураган" был погружен на баржу, чтобы "прощупать" Змеиный.

"Можно сказать, мы открыли сезон. Хоть и привязались к косе, но навестись все равно оказалось непросто — не сильно, но качает. Задумка была в том, чтобы проверить, если ли смысл из такого стрелять. Потому что остров маленький, попасть по нему сложно, как в пять копеек. В итоге из 16 снарядов 11 прилетели по острову. Поняли, смысл есть", — сказал офицер.

На опубликованном видео можно заметить момент пусков из "Урагана" по острову.

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