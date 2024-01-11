Командующий ВМС о Змеином: Был российским плацдармом для контроля судоходства по Дунаю

Командующий Военно-морскими силами рассказал, что со Змеиного острова совершались рейдовые действия катерами противника к Дунаю

Алексей Неижпапа (Фото: Скриншот с видео)

Командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что после захвата российскими войсками острова Змеиного в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году остров стал плацдармом РФ для контроля судоходства по Дунаю и на подходах к портам "Большой Одессы". Об этом он заявил в интервью для издания Украинская правда.

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По его словам, Змеиный стал российским плацдармом для контроля судоходства по Дунаю и на подходах к портам "Большой Одессы": "Черноморск", "Южный" и "Одесса".

"С этого острова осуществлялись рейдовые действия катерами противника к Дунаю. Они пытались минировать подходы к устью. Были даже огневые столкновения между этими катерами и катерами ВМС Украины непосредственно в самом Дунае", – отметил командующий ВМС.

Неижпапа отметил, что с этого острова обеспечивалась также изоляция района. Россия создала группировку в составе десантных кораблей, кораблей огневой поддержки, противоминных кораблей, кораблей, которые применяли "Калибры" по всей территории Украины, и отряда кораблей изоляции района.

"Последними руководил крейсер "Москва". На этом крейсере сделали командный пункт изоляции района и контроля воздушного пространства в зоне боевых действий", – заявил он.

Военачальник подчеркнул, что эти корабли осуществили полную изоляцию от Крыма до Дуная, чтобы не допустить "корабли партнеров или гражданские суда в район ведения боевых действий".

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