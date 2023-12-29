ЗСУ розбили штурмову колону окупантів під Куп'янськом: двічі на тому самому місці – відео
Бійці 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького показали, як знищили штурмову колону ворога на Куп'янському напрямку. Відповідне відео опублікували у Facebook.
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Військові написали, що в ліквідації загарбників та їхньої техніки їм допомагали побратими з 14 окремої механізованої бригади.
Точне місце та час – невідомі.
В ролику видно, як колона з щонайменше п'яти російських танків рухається ділянкою, проїжджаючи повз місця з вже розбитою технікою.
Їхній рух відстежує український дрон, одночасно корегуючи по ворожій техніці удари.
Вдала робота Сил оборони – знищення всієї колони росіян, що намагалися захопити українські території.
- У зведенні на ранок 28 грудня Генштаб повідомляв, що у напрямку Куп'янська відбито дев'ять атак у районах Іванівки та Синьківки.
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