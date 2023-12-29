Бійці 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького показали, як знищили штурмову колону ворога на Куп'янському напрямку. Відповідне відео опублікували у Facebook.

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Військові написали, що в ліквідації загарбників та їхньої техніки їм допомагали побратими з 14 окремої механізованої бригади.

Точне місце та час – невідомі.

В ролику видно, як колона з щонайменше п'яти російських танків рухається ділянкою, проїжджаючи повз місця з вже розбитою технікою.

Їхній рух відстежує український дрон, одночасно корегуючи по ворожій техніці удари.

Вдала робота Сил оборони – знищення всієї колони росіян, що намагалися захопити українські території.

У зведенні на ранок 28 грудня Генштаб повідомляв, що у напрямку Куп'янська відбито дев'ять атак у районах Іванівки та Синьківки.

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