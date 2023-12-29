ВСУ разбили штурмовую колонну оккупантов под Купянском: дважды на том же месте – видео
Бойцы 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского показали, как уничтожили штурмовую колонну врага на Купянском направлении. Соответствующее видео опубликовали в Facebook.
Военные написали, что в ликвидации захватчиков и их техники им помогали побратимы из 14 отдельной механизированной бригады.
Точное место и время – неизвестны.
В ролике видно, как колонна из не менее пяти российских танков движется по участку, проезжая мимо мест с уже разбитой техникой.
Их движение отслеживает украинский дрон, одновременно корректируя по вражеской технике удары.
Удачная работа Сил обороны – уничтожение всей колонны россиян, пытавшихся захватить украинские территории.
- В сводке на утро 28 декабря Генштаб сообщал, что в направлении Купянска отражены девять атак в районах Ивановки и Синьковки.
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