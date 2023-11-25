Світ має об'єднатися та засудити злочини минулого й зупинити злочини сьогодення, російське зло не було зупинене раніше, зараз його зупиняють українці. Про це розповів президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Нас прагнули упокорити, замордувати, винищити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, не пам’ятали, а тому пробачили. Не змогли. І сьогодні з глибоким сумом і повагою ми вшановуємо пам’ять про мільйони наших людей – мільйони жертв голодоморів", – написав він.

Президент зазначив, що українці дякують усім державам, котрі офіційно визнали Голодомор злочином проти людей, проти України: "Усім, хто називає речі своїми іменами".

Зеленський зазначив, що світ має об'єднатися та засудити злочини минулого та зупинити злочини сьогодення.

"Зло не було зупинене, не було спокуте. Зараз ми його зупиняємо. Україна вистоїть. Україна не згасне. Україна збереже себе і правду", – підсумував він.

Повне звернення президент озвучив у відео.

ДОВІДКА. Традиційно о 16:00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня.

Традиційно о 16:00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня. Наразі 30 країн визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Читайте великий текст на LIGA.net : пам'ять роду, що старенькі розповідали дітям й онукам про штучний голод 1932-1933 років – та чому здебільшого мовчали за радянських часів.

: пам'ять роду, що старенькі розповідали дітям й онукам про штучний голод 1932-1933 років – та чому здебільшого мовчали за радянських часів. На LIGA.net є інтерв'ю з виконувачкою обов’язків гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду Лесею Гасиджак.

є інтерв'ю з виконувачкою обов’язків гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду Лесею Гасиджак. 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, за якою визнала Голодомор геноцидом українського народу та зазначила те, що мирні переговори у війні можуть бути тільки на умовах України.

Читайте також: Італія визнала Голодомор геноцидом українського народу