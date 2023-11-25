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Обращение Зеленского по случаю Дня памяти жертв голодоморов видео

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2023, 10:50
Володимир Зеленський (Скриншот з відео)
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Мир должен объединиться и осудить преступления прошлого и остановить нынешние преступления, российское зло не было остановлено раньше, сейчас его останавливают украинцы. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

"Нас стремились смирить, замордовать, истребить. Не смогли. От нас хотели скрыть правду и замолчать страшные преступления. Не смогли. Нас хотели запутать, обмануть, сделать так, чтобы мы не верили, не помнили, а потому простили". Не смогли. И сегодня с глубокой грустью и уважением мы чтим память о миллионах наших людей – миллионах жертв голодоморов", – написал он.

Президент отметил, что украинцы благодарят всех государств, официально признавших Голодомор преступлением против людей, против Украины: "Всем, кто называет вещи своими именами".

Зеленский отметил, что мир должен объединиться и осудить преступления прошлого и остановить нынешние преступления.

"Зло не было остановлено, не было искуплено. Сейчас мы его останавливаем. Украина выстоит. Украина не угаснет. Украина сохранит себя и правду", – подытожил он.

Полное обращение президент озвучил в видео.

СПРАВКА. Традиционно в 16:00 память погибших во время геноцида украинского народа чтят минутой молчания и устанавливают зажженную свечу на подоконник.

В настоящее время 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

  • Читайте большой текст на LIGA.net : память рода, что старики рассказывали детям и внукам об искусственном голоде 1932-33 годов – и почему в основном молчали в советское время.
  • На LIGA.net есть интервью с исполняющим обязанности гендиректора Национального музея Голодомора-геноцида Лесей Гасиджак.
  • 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой признала Голодомор геноцидом украинского народа и отметила, что мирные переговоры в войне могут быть только на условиях Украины.

Читайте также: Италия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Артём Джерипа
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