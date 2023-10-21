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До нацпарку на Одещині прилетіла рекордна кількість рожевих фламінго – фото

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 14:50
До нацпарку на Одещині прилетіла рекордна кількість рожевих фламінго – фото - Фото
Фото: Тузлівські лимани

До національного природного парку "Тузлівські лимани", що розташований на території Одеської області, прилетіло 1114 фламінго. Про це повідомили у пресслужбі нацпарку у Facebook.

Наразі це найбільша кількість таких пернатих, зафіксована науковцями на території нацпарку. Ці фламінго — не ті, що цьогоріч успішно загніздились на територіях області, додають працівники Тузлівських лиманів.

"Майже всі дорослі, але є і трохи пташенят цього року. Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість — італієць", – йдеться у повідомленні.

"Тузловські лимани" є природоохоронною зоною на території Білгород-Дністровського району Одеської області. Він розташований у басейні лиманів Тузловської групи. У парку можна побачити майже 300 видів птахів, понад 40 з яких — рідкісні.

Фото: Тузлівські лимани

Фото: Тузлівські лимани

Фото: Тузлівські лимани
  • Це не перша поява фламінго в Україні. У 2011-му їх помічали на Будакському лимані, а у 2017 і 2018 роках – на Сиваші в Херсонській області.
  • У 2020 році на кордоні Одеської та Миколаївської областей виявили зграю рожевих фламінго, які, за словами біологів, зазвичай зимують в Африці.

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Мілана Головань
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одеська областьфламінготузлівські лимани

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