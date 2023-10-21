В нацпарк в Одесской области прилетело рекордное количество розовых фламинго – фото

В национальный природный парк "Тузловские лиманы", расположенный на территории Одесской области, прилетело 1114 фламинго. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка в Facebook.

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Сейчас это самое большое количество этих пернатых, зафиксированное учеными на территории нацпарка. Эти фламинго — не те, что успешно загнездились на территориях области, добавляют работники Тузловских лиманов.

"Почти все взрослые, но есть и несколько птенцов в этом году. Несколько птиц прокольцованы кольцами белого цвета (определить их происхождение не удалось), а одна птица была с синим кольцом, эта гость — итальянец", – говорится в сообщении.

"Тузловские лиманы" – природоохранная зона на территории Белгород-Днестровского района Одесской области. Он расположен в бассейне лиманов Тузловской группы. В парке можно увидеть почти 300 видов птиц, более 40 из которых редки.

Это не первое появление фламинго в Украине. В 2011 их замечали на Будакском лимане, а в 2017 и 2018 годах – на Сиваше в Херсонской области.

В 2020 году на границе Одесской и Николаевской областей обнаружили стаю розовых фламинго, которые, по словам биологов, обычно зимуют в Африке.

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