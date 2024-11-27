Харків'янин постане перед судом за фільмування блокпоста з військовими та викладення в інтернет
У Харкові судитимуть місцевого жителя – за даними слідства, він зафільмував блокпост з українськими військовими та виклав відео в інтернет, повідомила обласна прокуратура.
Відомство зазначає, що у жовтні 2024 року 38-річний підозрюваний рухався через один із блокпостів Харкова на своєму автомобілі, а під час проходження перевірки знімав військових, які чергували на об'єкті.
Надалі, пише прокуратура, фігурант змонтував відеоролик, у якому вказав точні координати цього блокпосту та виклав в інтернет, а в озвученні ролика він навів особисті дані українських захисників.
"Він використовував маніпулятивні тези і звинувачував військовослужбовців у порушенні закону", – заявили правоохоронці.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за статтею про поширення інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану.
Максимально фігуранту загрожує вісім років тюрми. Наразі він перебуває під вартою.
- 25 жовтня СБУ повідомила про викриття 19 людей, які, за версією слідства, намагалися зірвати мобілізацію в Україні.