Харків'янин постане перед судом за фільмування блокпоста з військовими та викладення в інтернет

У викладеному відеоролику чоловік вказав локацію об'єкта та озвучив дані військових, зауважила прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть місцевого жителя – за даними слідства, він зафільмував блокпост з українськими військовими та виклав відео в інтернет, повідомила обласна прокуратура.

Відомство зазначає, що у жовтні 2024 року 38-річний підозрюваний рухався через один із блокпостів Харкова на своєму автомобілі, а під час проходження перевірки знімав військових, які чергували на об'єкті.

Надалі, пише прокуратура, фігурант змонтував відеоролик, у якому вказав точні координати цього блокпосту та виклав в інтернет, а в озвученні ролика він навів особисті дані українських захисників.

"Він використовував маніпулятивні тези і звинувачував військовослужбовців у порушенні закону", – заявили правоохоронці.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за статтею про поширення інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану.

Максимально фігуранту загрожує вісім років тюрми. Наразі він перебуває під вартою.