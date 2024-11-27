Харьковчанин предстанет перед судом за съемку блокпоста и выкладывание в интернет
В Харькове будут судить местного жителя – по данным следствия, он снял блокпост с украинскими военными и выложил видео в интернет, сообщила областная прокуратура.
Ведомство отмечает, что в октябре 2024 года 38-летний подозреваемый двигался через один из блокпостов Харькова на своем автомобиле, а во время прохождения проверки снимал дежуривших на объекте военных.
В дальнейшем, пишет прокуратура, фигурант смонтировал видеоролик, в котором указал точные координаты этого блокпоста и выложил в интернет, а в озвучке ролика он привел личные данные украинских защитников.
"Он использовал манипулятивные тезисы и обвинял военнослужащих в нарушении закона", – заявили правоохранители.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт по статье о распространении информации о расположении ВСУ и других военных формирований, совершенном в условиях военного положения.
Максимально фигуранту грозит восемь лет тюрьмы. В настоящее время он находится под стражей.
- 25 октября СБУ сообщила о разоблачении 19 человек, которые, по версии следствия, пытались сорвать мобилизацию в Украине.