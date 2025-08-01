Лубінець повідомив про смертельне побиття у СІЗО Києва: Поліція намагалася знищити докази

Дмитро Лубінець (Фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

У Київському слідчому ізоляторі у грудні 2024 року до смерті побили чоловіка. Як повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, правоохоронці намагалися приховати правду та уникнути правосуддя.

За словами Лубінця, чоловік помер через шість днів після побиття. У першочергових документах СІЗО було сказано про "травмування з необережності". Однак команда омбудсмана вивчила обставини події та виявила, що співробітники слідчого ізолятору, ймовірно, від початку знали справжні обставини. Але не повідомили про це слідчі органи та прокуратуру.

"Більше того – працівники Шевченківського районного управління поліції Києва, які прибули на місце, ймовірно, передали неправдиві дані щодо причин травм. Це створило перешкоди для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. Я розцінюю такі дії як ймовірну спробу знищити докази, дискредитувати правосуддя і приховати тяжкий злочин", – наголосив Лубінець.

Він зазначив, що у липні 2025 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого приховування тяжкого або особливо тяжкого злочину працівниками СІЗО та поліцейськими.

"Місця несвободи не повинні бути "сірою зоною" для катувань, насильства чи беззаконня. Офіс омбудсмана системно і незалежно моніторить ситуацію в СІЗО по всій країні", – наголосив Лубінець.