Лубинец сообщил о смертельном избиении в СИЗО Киева: Полиция пыталась уничтожить улики

Дмитрий Лубинец (Фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

В Киевском следственном изоляторе в декабре 2024 года до смерти избили мужчину. Как сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, правоохранители пытались скрыть правду и избежать правосудия.

По словам Лубинца, мужчина умер через шесть дней после избиения. Изначально в документах СИЗО было сказано о "травмировании по неосторожности". Однако команда омбудсмена изучила обстоятельства происшествия и обнаружила, что сотрудники следственного изолятора, вероятно, изначально знали настоящие обстоятельства. Но не сообщили об этом следственным органам и прокуратуре.

"Более того – работники Шевченковского районного управления полиции Киева, которые прибыли на место, вероятно, передали ложные данные о причинах травм. Это создало препятствия для быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного разбирательства. Я расцениваю такие действия как вероятную попытку уничтожить доказательства, дискредитировать правосудие и скрыть тяжкое преступление", – подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что в июле 2025 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного сокрытия тяжкого или особо тяжкого преступления работниками СИЗО и полицейскими.

"Места несвободы не должны быть "серой зоной" для пыток, насилия или беззакония. Офис омбудсмена системно и независимо мониторит ситуацию в СИЗО по всей стране", – подчеркнул Лубинец.