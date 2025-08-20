На Полтавщині через збій під час дронової атаки сповістили про "радіаційну загрозу"

Тривогу через нібито радіаційну загрозу у двох районах Полтавської області оголошували під час чергової масованої атаки російських "шахедів"

Shahed (Фото: Pacific Press)

У Полтавській області під час російської дронової атаки у ніч проти 20 серпня помилково сповістили про нібито радіаційну загрозу. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Про "радіаційну загрозу" було оголошено через збій у системі сповіщення, пояснив він.