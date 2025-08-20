В Полтавской области из-за сбоя во время дроновой атаки оповестили о "радиационной угрозе"
В Полтавской области во время российской дроновой атаки в ночь на 20 августа ошибочно оповестили о якобы радиационной угрозе. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВА Владимир Когут.
О "радиационной угрозе" было объявлено из-за сбоя в системе оповещения, объяснил он.
- В ночь на 20 августа Россия массированно атаковала беспилотниками город Ахтырка Сумской области, в результате чего ранения получили 12 человек. Среди них – дети.
- Также российские дроны ударили по припортовой инфраструктуре Измаил.
