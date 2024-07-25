На війні загинув колишній мер Умані
На російсько-українській війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
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"Захищаючи Україну, загинув Олександр Цебрій. Колишній міський голова Умані. Став у стрій із перших днів повномасштабної війни", – написав він.
Цебрію було 50 років, він був молодшим сержантом і командиром кулеметного взводу у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.
Міським головою Умані Цебрій був у 2015-2020 роках.
Одне з останніх відео Цебрія в його Telegram-каналі:
- За словами Зеленського, станом на 25 лютого кількість загиблих українських воїнів від початку повномасштабної війни складала 31 000.
- Сирський заявив, що втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські.