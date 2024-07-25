На войне погиб бывший мэр Умани
На российско-украинской войне погиб бывший мэр Умани Александр Цебрий. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
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"Защищая Украину, погиб Александр Цебрий. Бывший городской глава Умани. Стал в строй с первых дней полномасштабной войны", – написал он.
Цебрию было 50 лет, он был младшим сержантом и командиром пулеметного взвода в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.
Мэром Умани Цебрий был в 2015-2020 годах.
Одно из последних видео Цебрия в его Telegram-канале:
- По словам Зеленского, по состоянию на 25 февраля количество погибших украинских воинов с начала полномасштабной войны составляло 31 000.
- Сырский заявил, что потери России в войне против Украины в три раза превышают украинские.