На войне погиб бывший мэр Умани

Цебрию было 50 лет, он был младшим сержантом и командиром пулеметного взвода в 58 бригаде

Александр Цебрий (Фото: Telegram-канал Цебрия)

На российско-украинской войне погиб бывший мэр Умани Александр Цебрий. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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"Защищая Украину, погиб Александр Цебрий. Бывший городской глава Умани. Стал в строй с первых дней полномасштабной войны", – написал он.

Цебрию было 50 лет, он был младшим сержантом и командиром пулеметного взвода в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.

Мэром Умани Цебрий был в 2015-2020 годах.

Одно из последних видео Цебрия в его Telegram-канале: