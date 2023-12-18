Підтоплення метро: коло "Деміївської" пробурили свердловини для геологічних досліджень – деталі
Поблизу станції метро "Деміївська" ззовні в місцях просідання ґрунту пробурили свердловини для проведення геологічних досліджень. Про це повідомив Руслан Кандибор, директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.
Результатів очікують впродовж двох тижнів, після цього можна буде оцінити обсяги та види робіт із ліквідації просідання ґрунту, а також можна буде визначити, яка ситуація біля самого тунелю – саме внизу під землею, пояснив посадовець.
"Загрози для руйнування капітальних споруд через просідання ґрунту немає. Навколо лише тимчасові споруди, які демонтують, аби провести відповідні роботи", – розповів Кандибор.
У КМДА нагадали, що на час ремонтних робіт ділянки "синьої" гілки метро продовжено перекриття правої смуги проїжджої частини з бульвару Миколи Міхновського до проспекту Валерія Лобановського, її було перекрито ще 12 грудня.
- З 8 грудня на терміновий ремонт закрили тунель метрополітену на південному заході Києва. Планувалося, що шість станцій метро на цій ділянці – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – будуть у найближчі пів року працювати тільки як укриття, проте з 13 грудня станції відновили роботу у човниковому режимі. Тунель між "Деміївською" та "Либідською" залишається закритим.
12 грудня поліція і судові експерти провели обміри тріщин у тунельних спорудах і склепіннях і визнали необхідність детального аналізу проєктної, будівельної, виконавчої й іншої документації та геодезії з лабораторними дослідженнями води і ґрунту. Саме з цим пов'язані обшуки у Київському метрополітені та Метробуді, які влаштували наступного дня, 13 грудня.
Ділянка метро між "Деміївською" та "Либідською", яку закрили на терміновий ремонт, — найновіша в Києві. Ці станції відкрили за часів колишнього президента-втікача Віктора Януковича, у 2010-2013 роках.
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