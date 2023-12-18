Підтоплення метро: коло "Деміївської" пробурили свердловини для геологічних досліджень – деталі

Поблизу станції метро "Деміївська" ззовні в місцях просідання ґрунту пробурили свердловини для проведення геологічних досліджень. Про це повідомив Руслан Кандибор, директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

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Результатів очікують впродовж двох тижнів, після цього можна буде оцінити обсяги та види робіт із ліквідації просідання ґрунту, а також можна буде визначити, яка ситуація біля самого тунелю – саме внизу під землею, пояснив посадовець.

"Загрози для руйнування капітальних споруд через просідання ґрунту немає. Навколо лише тимчасові споруди, які демонтують, аби провести відповідні роботи", – розповів Кандибор.

У КМДА нагадали, що на час ремонтних робіт ділянки "синьої" гілки метро продовжено перекриття правої смуги проїжджої частини з бульвару Миколи Міхновського до проспекту Валерія Лобановського, її було перекрито ще 12 грудня.

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