КМДА: Закриття ділянки між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" не планується

У КМДА спростували повідомлення низки українських ЗМІ про те, що нібито заплановано закриття на ремонт ще одну ділянку метро

Київське метро (Фото: EPA)

Закриття перегону між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" на час проведення планового ремонту не планується, але роботи мають провести влітку. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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У відомстві зазначили, що ділянка тунелів між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року.

Фото: Google maps

Згідно з інформацією, на час виконання робіт закриття перегону не планується.

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У КМДА наголосили, що фахівці метрополітену ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній підземки – особливо тих, що побудовані у складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах.

Сьогодні низка українських ЗМІ поширила інформацію щодо ймовірного закриття ділянки між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка". Зокрема видання Telegraf із посиланням на слова заступника начальника КП "Київський метрополітен" Дмитра Пінчука написало про "планове закриття" цієї ділянки синьої гілки метро.

У відомстві закликали представників медіа не поширювати неправдиву інформацію.

З 8 грудня на терміновий ремонт закрили тунель метрополітену на південному заході Києва. Планувалося, що шість станцій метро на цій ділянці – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – будуть найближчі пів року працювати тільки як укриття, проте з 13 грудня станції відновили роботу у човниковому режимі. Тунель між "Деміївською" та "Либідською" залишається закритим.

12 грудня поліція і судові експерти провели обміри тріщин у тунельних спорудах і склепіннях і визнали необхідність детального аналізу проєктної, будівельної, виконавчої й іншої документації та геодезії з лабораторними дослідженнями води і ґрунту. Саме з цим пов'язані обшуки у Київському метрополітені та Метробуді, які влаштували наступного дня, 13 грудня.

Ділянка метро між "Деміївською" та "Либідською", яку закрили на терміновий ремонт, — найновіша в Києві. Ці станції відкрили за часів колишнього президента-втікача Віктора Януковича, у 2010-2013 роках.

Метрополітен має три версії пошкодження тунелю, одна з основних – неякісне будівництво наприкінці нульових.

14 грудня стало відомо, що вимушена пересадка на станції "Либідська" через закриття на ремонт гілки метро на "Теремки" щодня компенсуватиметься кожному пасажиру.

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