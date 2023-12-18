КГГА: Закрытие участка между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" не планируется

В КГГА опровергли сообщение ряда украинских СМИ о том, что якобы запланировано закрытие на ремонт еще один участок метро

Киевское метро (Фото: EPA)

Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта не планируется, но работы должны провести летом. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В ведомстве отметили, что участок тоннелей между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" Оболонско-Теремковской линии нуждается в проведении планового ремонта, который будет выполнен летом следующего года.

Фото: Google maps

Согласно информации, на время выполнения работ закрытие перегона не планируется.

Читайте также: КГГА годами знала о проблеме с метро: Первые трещины появились в 2011-м

В КГГА отметили, что специалисты метрополитена ведут постоянный надзор за состоянием тоннельных сооружений на всех участках линий подземки – особенно тех, которые построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

Сегодня ряд украинских СМИ распространил информацию о вероятном закрытии участка между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко". В частности издание Telegraf со ссылкой на слова заместителя начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрия Пинчука написало о "плановом закрытии" этого участка синей ветви метро.

В ведомстве призвали представителей медиа не распространять ложную информацию.

С 8 декабря на срочный ремонт закрыли тоннель метрополитена на юго-западе Киева. Планировалось, что шесть станций метро на этом участке – "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" – будут ближайшие пол года работать только как укрытие, однако с 13 декабря станции возобновили работу в челночном режиме. Тоннель между "Демиевской" и "Лыбидской" остается закрытым.

12 декабря полиция и судебные эксперты провели обмеры трещин в туннельных сооружениях и сводах и сочли за необходимость детально проанализировать проектную, строительную, исполнительную и другую документацию и геодезию с лабораторными исследованиями воды и почвы. Именно с этим связаны обыски в Киевском метрополитене и Метрострое, которые устроили на следующий день, 13 декабря.

Участок метро между "Демиевской" и "Лыбидской", который закрыли на срочный ремонт, – самый новый в Киеве. Эти станции открыли во времена бывшего беглого президента Виктора Януковича, в 2010-2013 годах.

Метрополитен имеет три версии повреждения тоннеля, одна из основных – некачественное строительство в конце нулевых.

14 декабря стало известно, что вынужденная пересадка на станции "Лыбидская" из-за закрытия на ремонт ветки метро на "Теремки" будет ежедневно компенсироваться каждому пассажиру.

Читайте также: Шмыгаль: Бездействие местных властей поставило под угрозу метро Киева, это недопустимо