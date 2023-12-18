Подтопление метро: у Демеевской пробурили скважины для геологических исследований – детали

Угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за оседания грунта нет, вокруг только временные сооружения, их демонтируют, чтобы провести работы

У станции метро "Демеевская" снаружи в местах просадки грунта пробурили скважины для проведения геологических исследований. Об этом сообщил Руслан Кандыбор, директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

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Результатов ожидают в течение двух недель, после этого можно будет оценить объемы и виды работ по ликвидации просадки грунта, а также можно будет определить, какая ситуация рядом с самим тоннелем – а именно внизу под землей, пояснил чиновник.

"Угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за просадки почвы нет. Вокруг только временные сооружения, которые демонтируют, чтобы провести соответствующие работы", – рассказал Кандыбор.

В КГГА напомнили, что на время ремонтных работ участка "синей" ветки метро продолжено перекрытие правой полосы проезжей части с бульвара Николая Михновского до проспекта Валерия Лобановского, она была перекрыта еще 12 декабря.

С 8 декабря на срочный ремонт закрыли тоннель метрополитена на юго-западе Киева. Планировалось, что шесть станций метро на этом участке – "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" – будут в ближайшие полгода работать только как укрытие, однако с 13 декабря станции возобновили работу в челночном режиме. Тоннель между "Демеевской" и "Лыбидской" остается закрытым.

12 декабря полиция и судебные эксперты произвели обмеры трещин в туннельных сооружениях и сводах и признали необходимость детального анализа проектной, строительной, исполнительной и другой документации и геодезии с лабораторными исследованиями воды и почвы. Именно с этим связаны обыски в Киевском метрополитене и Метрострое, которые устроили на следующий день, 13 декабря.

Участок метро между "Демеевской" и "Лыбидской", который закрыли на срочный ремонт, – самый новый в Киеве. Эти станции открыли во времена бывшего беглого президента Виктора Януковича, в 2010-2013 годах.

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