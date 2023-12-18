Подтопление метро: у Демеевской пробурили скважины для геологических исследований – детали

У станции метро "Демеевская" снаружи в местах просадки грунта пробурили скважины для проведения геологических исследований. Об этом сообщил Руслан Кандыбор, директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Результатов ожидают в течение двух недель, после этого можно будет оценить объемы и виды работ по ликвидации просадки грунта, а также можно будет определить, какая ситуация рядом с самим тоннелем – а именно внизу под землей, пояснил чиновник.

"Угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за просадки почвы нет. Вокруг только временные сооружения, которые демонтируют, чтобы провести соответствующие работы", – рассказал Кандыбор.

В КГГА напомнили, что на время ремонтных работ участка "синей" ветки метро продолжено перекрытие правой полосы проезжей части с бульвара Николая Михновского до проспекта Валерия Лобановского, она была перекрыта еще 12 декабря.

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