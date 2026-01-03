Після ракетного удару по Харкову 2 січня під завалами можуть бути п’ятеро людей

У Харкові майже добу триває розбирання завалів після російської атаки, під завалами все ще можуть бути люди

Розбирання завалів у Харкові (Фото: ДСНС)

У Харкові майже добу триває пошуково-рятувальна операція після ракетного удару, під завалами можуть перебувати п’ятеро людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він підтвердив, що окупанти вдарили по місту двома ракетами "Іскандер".

Станом на 3 січня відомо про 27 поранених людей, семеро з них перебувають у лікарнях. Жінку, ушпиталену у важкому стані, прооперували – наразі вона залишається в реанімації.

Загинуло дві людини – 22-річна жінка та трирічний хлопчик.

Синєгубов додав, що під завалами можуть перебувати ще п’ятеро людей. Ймовірно, під час атаки вони були в офісній будівлі, зв’язку з ними наразі немає.

Глава ОВА вважає, що на розбір завалів може знадобитися ще дві доби.

Згодом він розповів, що над ліквідацією наслідків російської атаки по Харкову працюють понад 300 людей. Залучено понад 80 одиниць техніки.

У пошкоджених будинках, які підлягають подальшій експлуатації, вже відновили електро-, тепло- та водопостачання.

Загалом пошкоджено понад 30 будинків і лікарню. Найбільші руйнування – у шести будівлях, розташованих найближче до епіцентру вибуху. Там буде проведено експертні обстеження щодо можливості подальшої експлуатації.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА