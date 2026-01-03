После ракетного удара по Харькову 2 января под завалами могут находиться пять человек

В Харькове почти сутки продолжаются работы по разбору завалов после российской атаки, под завалами все еще могут находиться люди

Разбор завалов в Харькове (Фото: ГСЧС)

В Харькове почти сутки продолжается поисково-спасательная операция после ракетного удара, под завалами могут находиться пять человек. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он подтвердил, что оккупанты нанесли удар по городу двумя ракетами "Искандер".

По состоянию на 3 января известно о 27 раненых, семеро из них находятся в больницах. Женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии, была прооперирована и сейчас остается в реанимации.

Погибли два человека — 22-летняя женщина и трехлетний мальчик.

Синегубов добавил, что под завалами могут находиться еще пять человек. Вероятно, во время атаки они находились в офисном здании, связи с ними пока нет.

Глава областной военной администрации считает, что на разбор завалов может потребоваться еще двое суток.

Впоследствии он рассказал, что над ликвидацией последствий российской атаки по Харькову работают более 300 человек. Привлечены более 80 единиц техники.

В поврежденных домах, подлежащих дальнейшей эксплуатации, уже восстановили электро-, тепло- и водоснабжение.

В общей сложности повреждено более 30 домов и больница. Наибольшие разрушения – в шести зданиях, расположенных ближе всего к эпицентру взрыва. Там будут проведены экспертные обследования по возможности дальнейшей эксплуатации.

Фото: Харьковская ОВА

