Ракетный удар по Харькову 2 января: под завалами нашли тело женщины
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Число погибших в результате российского ракетного удара по Харькову днем 2 января возросло до двух человек. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, ночью под завалами было обнаружено тело женщины. Вероятно, это мать трехлетнего мальчика, тело которого нашли вечером в пятницу.
Глава областной военной администрации уточнил, что поисково-спасательная операция на месте российского удара продолжается.
В пятницу, 2 января, днем, россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Пострадали более 30 человек, в том числе шестимесячный ребенок.
Вечером того же дня спасатели деблокировали из-под завалов тело трехлетнего ребенка.
- 1 января россияне нанесли удар управляемой авиационной бомбой по экопарку в пригороде Харькова. В результате удара пострадала волонтер, погибли птицы и были разрушены помещения экопарка.
