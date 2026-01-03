Ракетный удар по Харькову 2 января: под завалами нашли тело женщины

В результате вражеского удара по Харькову 2 января погибли два человека, спасательная операция продолжается

Последствия атаки (Фото: Харьковская ОВА)

Число погибших в результате российского ракетного удара по Харькову днем 2 января возросло до двух человек. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, ночью под завалами было обнаружено тело женщины. Вероятно, это мать трехлетнего мальчика, тело которого нашли вечером в пятницу.

Глава областной военной администрации уточнил, что поисково-спасательная операция на месте российского удара продолжается.

В пятницу, 2 января, днем, россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Пострадали более 30 человек, в том числе шестимесячный ребенок.

Вечером того же дня спасатели деблокировали из-под завалов тело трехлетнего ребенка.