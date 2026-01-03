Ракетний удар по Харкову 2 січня: під завалами знайшли тіло жінки

Жертвами ворожого удару по Харкову 2 січня стали дві людини, рятувальна операція триває

Наслідки атаки (Фото: Харківська ОВА)

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Харкову вдень 2 січня зросла до двох людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, уночі під завалами знайшли тіло жінки. Ймовірно, це мати трирічного хлопчика, тіло якого виявили ввечері у п’ятницю.

Глава ОВА уточнив, що пошуково-рятувальна операція на місці російської атаки триває.

Вдень у п’ятницю, 2 січня, росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Постраждало понад 30 осіб, зокрема шестимісячна дитина.

Увечері того самого дня рятувальники деблокували з-під завалів тіло трирічної дитини.