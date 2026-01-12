По Одесі вдарили російські дрони: в одному з районів частково немає світла – фото
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
У ніч проти 12 січня Росія вчергове атакувала Одесу безпілотниками, внаслідок чого частина одного з районів залишилась без електропостачання. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Унаслідок російської атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Попередньо, постраждало двоє людей.
Наразі відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджено.
Протягом ночі Повітряні сили звітували про рух груп російських дронів, зокрема і на Одещині.
- Росія регулярно атакує Одесу й область, зокрема портову і енергетичну інфраструктуру.
- 7 січня російські війська завдали удару по двох українських портах на Одещині, внаслідок чого загинула людина.
- 10 січня на Одещині внаслідок ворожої атаки на території портового підприємства було пошкоджено порожній резервуар та загорівся утеплювач.
