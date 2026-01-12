По Одесі вдарили російські дрони: в одному з районів частково немає світла – фото

Окупанти знову вдарили по Одесі, пошкодивши обʼєкт інфраструктури. Є постраждалі

Наслідки атаки на Одесу 12 січня (Фото: Telegram / odesaMVA)

У ніч проти 12 січня Росія вчергове атакувала Одесу безпілотниками, внаслідок чого частина одного з районів залишилась без електропостачання. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Унаслідок російської атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Попередньо, постраждало двоє людей.

Наразі відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджено.

Протягом ночі Повітряні сили звітували про рух груп російських дронів, зокрема і на Одещині.

