По Одессе ударили российские дроны: в одном из районов частично нет света – фото

Последствия атаки на Одесу 12 января (Фото: Telegram / odesaMVA)

В ночь на 12 января Россия в очередной раз атаковала Одессу беспилотниками, в результате чего часть одного из районов осталась без электроснабжения. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

В результате российской атаки поврежден объект инфраструктуры. Предварительно, пострадали два человека.

Известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре – повреждены.

В течение ночи Воздушные силы отчитывались о движении групп российских дронов, в том числе и в Одесской области.

Фото: Telegram / odesaMVA
Фото: Telegram / odesaMVA
Фото: Telegram / odesaMVA
  • Россия регулярно атакует Одессу и область, в частности портовую и энергетическую инфраструктуру.
  • 7 января российские войска нанесли удар по двум украинским портам в Одесской области, в результате чего погиб человек.
  • 10 января в Одесской области в результате вражеской атаки на территории портового предприятия был поврежден пустой резервуар и загорелся утеплитель.
