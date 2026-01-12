По Одессе ударили российские дроны: в одном из районов частично нет света – фото

Оккупанты снова ударили по Одессе, повредив объект инфраструктуры. Есть пострадавшие

Последствия атаки на Одесу 12 января (Фото: Telegram / odesaMVA)

В ночь на 12 января Россия в очередной раз атаковала Одессу беспилотниками, в результате чего часть одного из районов осталась без электроснабжения. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

В результате российской атаки поврежден объект инфраструктуры. Предварительно, пострадали два человека.

Известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре – повреждены.

В течение ночи Воздушные силы отчитывались о движении групп российских дронов, в том числе и в Одесской области.

Фото: Telegram / odesaMVA

Фото: Telegram / odesaMVA

Фото: Telegram / odesaMVA