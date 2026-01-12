По Одессе ударили российские дроны: в одном из районов частично нет света – фото
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 12 января Россия в очередной раз атаковала Одессу беспилотниками, в результате чего часть одного из районов осталась без электроснабжения. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
В результате российской атаки поврежден объект инфраструктуры. Предварительно, пострадали два человека.
Известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре – повреждены.
В течение ночи Воздушные силы отчитывались о движении групп российских дронов, в том числе и в Одесской области.
- Россия регулярно атакует Одессу и область, в частности портовую и энергетическую инфраструктуру.
- 7 января российские войска нанесли удар по двум украинским портам в Одесской области, в результате чего погиб человек.
- 10 января в Одесской области в результате вражеской атаки на территории портового предприятия был поврежден пустой резервуар и загорелся утеплитель.
