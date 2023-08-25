По передмісті Одеси росіяни вдарили ракетами "Калібр"

На ранок 25 серпня російські терористи атакували передмістя Одеси крилатими ракетами, імовірно типу "Калібр". У приморському місті та поряд із ним близько 04:01 ранку чули вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net на місці.

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Приблизно о 03:43 південні області накрила повітряна тривога, і через 15 хвилин у напрямку півдня Одеси запрацювала протиповітряна оборона.

Співрозмовник пише, що було видно злети та розриви протиракет. Чи є прильоти, невідомо.

Після вибухів упродовж кількох секунд усе затихло.

О 04:13 дали відбій тривоги на півдні. Але не в окупованому Криму.

Минулого разу Одесу та область ракетами атакували вночі 14 серпня.

Раніше вночі росіяни писали про спробу удару "ракетою з С-200" нібито по аеродрому "Шайковка", де базуються бомбардувальники Ту-22М3.

14 серпня в Одесі офіційно відкрили зони для купання та оздоровлення. Перші відкриті зони: пляж "Калетон"; Інклюзивний пляж; муніципальний пляж (район 14 Фонтану); пляж "Ікра"; пляж "Чайка"; муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

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