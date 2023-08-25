RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

По передмісті Одеси росіяни вдарили ракетами "Калібр"

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 04:06
По передмісті Одеси росіяни вдарили ракетами
Вид на Одесу з моря (скриншот)

На ранок 25 серпня російські терористи атакували передмістя Одеси крилатими ракетами, імовірно типу "Калібр". У приморському місті та поряд із ним близько 04:01 ранку чули вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net на місці.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Приблизно о 03:43 південні області накрила повітряна тривога, і через 15 хвилин у напрямку півдня Одеси запрацювала протиповітряна оборона.

Співрозмовник пише, що було видно злети та розриви протиракет. Чи є прильоти, невідомо.

Після вибухів упродовж кількох секунд усе затихло.

О 04:13 дали відбій тривоги на півдні. Але не в окупованому Криму.

Минулого разу Одесу та область ракетами атакували вночі 14 серпня.

Раніше вночі росіяни писали про спробу удару "ракетою з С-200" нібито по аеродрому "Шайковка", де базуються бомбардувальники Ту-22М3.

  • 14 серпня в Одесі офіційно відкрили зони для купання та оздоровлення. Перші відкриті зони: пляж "Калетон"; Інклюзивний пляж; муніципальний пляж (район 14 Фонтану); пляж "Ікра"; пляж "Чайка"; муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Дивіться відео: Нічна атака Росії на Одесу. Повітряні сили показали роботу ППО: Gepard та С-300

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаодесаракетний ударкалібр
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 