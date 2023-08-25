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По пригороду Одессы россияне ударили ракетами "Калибр"

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 04:06
По пригороду Одессы россияне ударили ракетами
Вид на Одессу с моря (скриншот)

Под утро 25 августа российские террористы атаковали пригород Одессы крылатыми ракетами, предположительно типа "Калибр". В приморском городе и рядом с ним около 04:01 утра слышали взрывы, сообщил собеседник LIGA.net на месте.

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Примерно в 03:43 южные области накрыла воздушная тревога, и спустя ~15 минут в направлении юга Одессы заработала противовоздушная оборона.

Собеседник пишет, что были видны взлеты и разрывы противоракет. Есть ли прилеты, неизвестно.

После взрывов в течение нескольких секунд все затихло.

В 04:13 дали отбой тревоги на юге. Но не в оккупированном Крыму.

В прошлый раз Одессу и область ракетами атаковали ночью 14 августа.

Ранее ночью россияне писали о попытке удара "ракетой из С-200" якобы по аэродрому "Шайковка", где базируются бомбардировщики Ту-22М3.

  • 14 августа в Одессе официально открыли зоны для купания и оздоровления. Первые открытые зоны: пляж "Калетон"; Инклюзивный пляж; муниципальный пляж (район 14 Фонтана); пляж "Икра"; пляж "Чайка"; муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

Смотрите видео: Ночная атака России на Одессу. Воздушные силы показали работу ПВО: Gepard и С-300

Євген Пилипенко
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войнаОдессаракетный ударкалибр
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