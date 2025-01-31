Поліція проводить перевірку щодо запуску феєрверків в Одесі під час повітряної тривоги
Увечері в п’ятницю, 31 січня, в Одесі невідомі запустили феєрверки під час повітряної тривоги, правоохоронці проводять перевірку. Про це повідомила пресслужба Поліції Одеської області.
Повідомлення про дві події, що сталися в Київському районі міста, надійшли на спецлінію 102 від очевидців.
Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий – після відбою. Поліціянти опитують очевидців та встановлюють осіб, причетних до скоєного.
Місцевий Telegram-канал Одеса INFO повідомив, що феєрверки були запущені на двох вулицях. Також місцевими пабліками ширяться відповідні відео.
Раніше повідомлялося, що росіяни завдали удару балістикою по історичному середмістю Одеси. Поранення отримали троє людей. Пошкоджено будівлі в охоронній зоні ЮНЕСКО.
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