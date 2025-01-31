Полиция проводит проверку по факту запуска фейерверков в Одессе во время воздушной тревоги
Одесса (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером в пятницу, 31 января, в Одессе неизвестные запустили фейерверки во время воздушной тревоги, правоохранители проводят проверку. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Одесской области.

Сообщения о двух событиях, произошедших в Киевском районе города, поступили на спецлинию 102 от очевидцев.

Один фейерверк был запущен во время воздушной тревоги, а второй – после отбоя. Полицейские опрашивают очевидцев и устанавливают лиц, причастных к совершенному.

Местный Telegram-канал Одесса INFO сообщил, что фейерверки были запущены на двух улицах. Также в местных пабликах распространяются соответствующие видео.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар баллистике по историческому центру Одессы. Ранения получили три человека. Повреждены здания, находящиеся в охранной зоне ЮНЕСКО.

  • 5 июня 2022 года Зеленский поддержал петицию о запрете фейерверков во время военного положения и поручил правительству рассмотреть этот вопрос.
  • 23 июня в Киеве запретили фейерверки во время войны и перемещения на авто с громким выхлопом.
  • 3 мая 2023 года президент подписал закон о запрете фейерверков и петард.
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