Полиция проводит проверку по факту запуска фейерверков в Одессе во время воздушной тревоги
Вечером в пятницу, 31 января, в Одессе неизвестные запустили фейерверки во время воздушной тревоги, правоохранители проводят проверку. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Одесской области.
Сообщения о двух событиях, произошедших в Киевском районе города, поступили на спецлинию 102 от очевидцев.
Один фейерверк был запущен во время воздушной тревоги, а второй – после отбоя. Полицейские опрашивают очевидцев и устанавливают лиц, причастных к совершенному.
Местный Telegram-канал Одесса INFO сообщил, что фейерверки были запущены на двух улицах. Также в местных пабликах распространяются соответствующие видео.
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